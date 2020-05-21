Из США эвакуировали 266 украинцев

Украинские граждане продолжают возвращаться из-за рубежа. Так, очередной спецрейс доставит в Украину еще 266 человек, которые находились в США. Специальный авиарейс Нью-Йорк — Киев вылетел из Америки. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Так, дипломаты отмечают, что это уже седьмой специальный рейс за время карантина, который помогает "застрявшим" в США украинцам вернуться на родину.

"20 мая из США в Украину специальным коммерческим рейсом МАУ возвращается еще 266 пассажиров. Самолет, который отправился по направлению Нью-Йорк - Киев, стал уже 7-м спецрейсом, который возвращает людей из США в Украину в период карантина", - сказано в сообщении посольства.

Также, дипломаты отметили, что прибывшие в Украину пассажиры в обязательном порядке пройдут самоизоляцию. Для контроля пребывания и соблюдения ограничений все пассажиры установили специальное мобильное приложение "Дий дома".





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство инфраструктуры продолжает заниматься эвакуацией граждан Украины с территорий стран в разных концах планеты.



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