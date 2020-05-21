Отдых в Греции - по новым правилам: "Будем стараться, чтобы отель не стал похож на больницу"

В Греции 15 июня официально стартует туристический сезон. Как сообщает местное правительство, сначала самолеты будет принимать только афинский аэропорт, в котором усилят меры эпидемиологической безопасности. А с 1 июля откроют все остальные аэропорты, в том числе и те, которые расположены на островах. Однако, как уже заявили владельцы отелей, туристов ожидают нововведения, пишет Еuronews.





По словам управляющего одним из популярнейших курортов в Греции Филиппа Ру-Десарпа, администрация будет проверять номера. Кроме того, апартаменты будут пустыми минимум два дня после выселения отдыхающих, чтобы проветрить помещение и дать возможному вирусу улетучиться. В отелях также решили, что будут придерживаться социальной дистанции: селить людей не рядом, а через номер. Еuronews также отмечает, что всем без исключения, как в аэропорту, так и в отелях, будут ежедневно измерять температуру. А сотрудников туристических объектов Греции обяжут периодически сдавать тесты на коронавирус.

На пляже также будут следить за социальной дистанцией: отели уже расположили шезлонги на расстоянии четырех метров друг от друга.

"Будем стараться, чтобы отель не стал похож на больницу. Нам нужно создать такую обстановку, чтобы гости, пройдя через первую проверку, сразу ощутили себя в безопасности", - говорит Ру-Десарп.

Напомним, невзирая на то, что в Украине официально еще продолжается карантин в связи с коронавирусом, в Херсонской области и Одессе уже началась подготовка к туристическому сезону. Сотрудники местных баз отдыха рассказали, во сколько обойдется поездка к морю грядущим летом.

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