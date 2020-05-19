На юге Украины готовятся принимать туристов: во сколько обойдется отдых в Одессе и Херсонской области

Невзирая на то, что в Украине официально еще продолжается карантин в связи с коронавирусом, в Херсонской области и Одессе уже началась подготовка к туристическому сезону. Сотрудники местных баз отдыха рассказали, во сколько обойдется поездка к морю грядущим летом, пишет Gazeta.ua.

Владельцы баз отдыха говорят, что первых туристов начнут принимать не ранее конца июня. Дороже всего обойдется отдых в Одессе, где всего за неделю пребывания в отеле паре придется раскошелится на более чем 35 тыс. грн.

"Одесса всегда была дорогим местом отдыха. И это не из-за лучшего сервиса, а из-за престижа. Так же, как когда-то в Крыму было престижно отдыхать в Ялте, - рассказывает изданию турагент по организации внутреннего отдыха Юрий Панюк. - В Одессу едет много иностранцев. Мы бронируем отели для немцев, белорусов, англичан и поляков. Заработки там выше, а соответственно и цена для них нормальная".

Дешевле будет стоить отдых в Херсонской области, где, в зависимости от условий, в июне цена за номер будет стартовать от 550 гривен, в июле и августе – от 750 гривен. Владельцы баз говорят, что такие же цены были и в прошлом году, и пандемия на прайс не повлияла.

Ранее “Комментарии” писали о том, что в Испании, несмотря на еще продолжающуюся в стране пандемию коронавируса и карантин, планируют открыть туристический сезон. Вероятнее всего, посетить жаркую страну иностранцы смогут уже в конце июня.

Также мы сообщали, что уже на этой неделе - с 20 мая - Турция разрешает украинцам, а также гражданам еще 30-ти государств, въезжать в страну для лечения.

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