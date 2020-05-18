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Испания заявила о скором старте туристического сезона: когда откроют границы для иностранцев

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос говорит, что как только сами испанцы смогут путешествовать по территории других провинций, тогда же пустят к себе иностранцев

сегодня, 15:20
Автор:

• Елена Волкова

Испания заявила о скором старте туристического сезона: когда откроют границы для иностранцев

В Испании заявили о том, что несмотря на еще продолжающуюся в стране пандемию коронавируса и карантин, вскоре они планируют открыть туристический сезон. Вероятнее всего, посетить жаркую страну иностранцы смогут уже в конце июня, пишет Reuters.

На прошлой неделе в Испании ввели двухнедельный карантин для путешественников. И министр транспорта Хосе Луис Абалос заявил, что обязательный карантин отменят параллельно с запретом на поездки в пределах Испании, регионы которой ослабляют ограничения на различных этапах. Абалос говорит, что как только сами испанцы смогут путешествовать по территории других провинций, тогда же пустят к себе иностранцев. Чиновники надеются, что сезон стартует с конца июня. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, уже на этой неделе - с 20 мая - Турция разрешает украинцам, а также гражданам еще 30-ти государств, въезжать в страну для лечения. Как сообщили в МИД Турции, они смягчили карантин для  Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов. Их гражданам отныне разрешен так называемый медицинский туризм: пациенты могут прилететь в Турцию и получить лечение в области ортопедии, травматологии, общей и детской хирургии, урологии, офтальмологии, кардиологии, онкологии, нейрохирургии, гематологии, репродуктивной терапии, а также трансплантации органов и костного мозга. Однако есть условие.


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