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В Турции рассказали, кому из украинских туристов разрешен въезд уже со среды

В МИД Турции говорят, что смягчили карантин для Украины еще 30 стран, но есть условие

сегодня, 10:00
Автор:

• Елена Волкова

В Турции рассказали, кому из украинских туристов разрешен въезд уже со среды

Уже на этой неделе - с 20 мая - Турция разрешает украинцам, а также гражданам еще 30-ти государств, въезжать в страну для лечения. Об этом информирует "Анадолу".

Как сообщили в МИД Турции, они смягчили карантин для  Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов. Их гражданам отныне разрешен так называемый медицинский туризм: пациенты могут прилететь в Турцию и получить лечение в области ортопедии, травматологии, общей и детской хирургии, урологии, офтальмологии, кардиологии, онкологии, нейрохирургии, гематологии, репродуктивной терапии, а также трансплантации органов и костного мозга. Однако есть условие: чтобы прилететь в Турцию, нужно сдать тест на коронавирус и получить негативный результат.
Напомним, власти Турции решили перенести начало туристического сезона.

Также мы сообщали, что страны Прибалтики открыли границы, невзирая на продолжающуюся пандемию коронавируса. Однако безвизовые поездки будут пока разрешены лишь гражданам Литвы, Латвии и Эстонии, которые могут путешествовать по балтийским странам.


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Источник: comments.ua
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