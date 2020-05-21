"Пиджаки" пойдут служить: в Украине летом призовут 500 офицеров запаса

Минобороны Украины намерено призвать на военную службу 500 офицеров запаса. Такой приказ подписал министр обороны Украины Иван Руснак.

Как сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины, согласно приказу, призовут 500 офицеров запаса возрастом до 43 лет которые не проходили службу в рядах ВСУ. Отмечается, что под призыв попадают офицеры, окончившие военную подготовку в ВУЗах и имеющие высшее образование не ниже бакалавра. Всего же призыв пройдет по 16 военно-учетным специальностям. Сама подготовка офицеров стартует 2 июля.

Призывать могут на 18 месяцев, в течение которых произойдут курсы переподготовки и повышения квалификации в военных вузах. Три месяца даны на подготовку по военно-учетной специальности. И потом – назначение для прохождения военной службы в, как правило, небоевых частях ВСУ.



Призванные офицеры получат те же льготы и гарантии, которые имеют военнослужащие-контрактники. Помимо этого, за ними сохраняется место работы, занимаемая должность и заработная плата.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, могут ли украинцы ответить протестами на призыв в армию офицеров запаса.

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