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"Пиджаки" пойдут служить: в Украине летом призовут 500 офицеров запаса

Офицеры запаса, которые не проходили службу, отправятся на курсы переподготовки

сегодня, 11:33
Автор:

• Сергей Медведев

"Пиджаки" пойдут служить: в Украине летом призовут 500 офицеров запаса

Минобороны Украины намерено призвать на военную службу 500 офицеров запаса. Такой приказ подписал министр обороны Украины Иван Руснак.

Как сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины, согласно приказу, призовут 500 офицеров запаса возрастом до 43 лет которые не проходили службу в рядах ВСУ. Отмечается, что под призыв попадают офицеры, окончившие военную подготовку в ВУЗах и имеющие высшее образование не ниже бакалавра. Всего же призыв пройдет по 16 военно-учетным специальностям. Сама подготовка офицеров стартует 2 июля. 

Призывать  могут на 18 месяцев, в течение которых произойдут курсы переподготовки и повышения квалификации в военных вузах. Три месяца даны на подготовку по военно-учетной специальности. И потом – назначение для прохождения военной службы в, как правило, небоевых частях ВСУ.

Призванные офицеры получат те же льготы и гарантии, которые имеют военнослужащие-контрактники. Помимо этого, за ними сохраняется место работы, занимаемая должность и заработная плата.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, могут ли украинцы ответить протестами на призыв в армию офицеров запаса.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/letom-prizovut-voennuyu-sluzhbu-500-ofitserov-1590047446.html
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