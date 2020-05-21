Медведчук и Кузьмин указали на грубые нарушения в работе американских биолабораторий в Украине – Comedonchisciotte

Народные депутаты Украины Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь") 14 апреля 2020 года направили президенту Владимиру Зеленскому, а также в Кабмин, Минздрав и СБУ запрос о роде деятельности существующих американских биолабораторий с анализом грубых нарушений в их работе и фактов вспышек смертельных вирусов. Об этом сообщает итальянское издание Comedonchisciotte.

"Зеленский включил режим молчания, за него ответило посольство США, указав, что американские специалисты работают "вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов". Сведения из запроса народных депутатов посольские чины назвали "российской дезинформацией", а со своего сайта удалили все данные о работе биологических объектов", – говорится в статье "К истории странных эпидемий в Украине".

Ранее партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от властей немедленно опечатать биолаборатории США в Украине.

Напомним, нардепы от "ОПЗЖ" требуют от Офиса генпрокурора расследования по биолабораториям США.

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