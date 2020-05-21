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В Украине готовятся запустить поезда, - Криклий

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что уже через 10 дней “Укрзализныця” произведет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении

сегодня, 13:10
Автор:

• Елена Волкова

В Украине готовятся запустить поезда, - Криклий

1 июня в Украине возобновят железнодорожное сообщение. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий. 

По словам министра, уже через 10 дней “Укрзализныця” произведет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Криклий также говорит, что они использовали карантин для подготовки к приему пассажиров, которые, пребывая на станциях, увидят изменения. Так, на вокзале "Киев-Пассажирский" демонтировали десятки МАФов, станцию оснастили современной системой видеонаблюдения, а также полностью отремонтировали пригородный вокзал. Здание последнего соединили навесом с платформами, попасть на которые безбилетные пассажиры отныне не смогут. 

Ранее “Комментарии” сообщали о том, что с 22 мая запустят регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. С 25 мая - перевозки пассажиров в метро. А с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Затем с 15 июня предполагается принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом. При этом будут действовать обязательные требования безопасности: масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.


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Источник: comments.ua
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