Из эпицентра коронавируса в Украине пациентов будет вывозить вертолет, - Аваков

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Черновицкой области, где на сегодняшний день зафиксировали 2 842 случая инфицирования коронавирусом, туда отправились глава Минздрава Максим Степанов, глава МВД Арсен Аваков и министр Кабмина Олег Немчинов. Как сообщил в соцсетях Аваков, если придется, пациентов будут перевозить из региональных больниц с помощью военного вертолета.

По словам министра МВД, санитарный вертолет МВД заступает на дежурство. И если больницы в Черновицкой области будут переполнены, с его помощью инфицированных коронавирусом людей перевезут в другие инфекционки. За раз летательный аппарат может перевезти до шести пациентов на расстояние до 1200 км.

Ранее “Комментарии” сообщали, что за день до внедрения нового этапа выхода из карантина количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Украине резко выросло. Если два дня назад их было меньше 300, вчера добавилось почти 400, то уже сегодня в Минздраве отчитались о том, что коронавирусом в Украине заболело сразу еще 476 человек. Умерли за минувшие сутки от осложнений COVID-19 в украинских больницах 15 пациентов. Среди тех, кому диагноз только поставили, 76 врачей. Также стало больше детей, которые подхватили коронавирус - теперь их 1405 человек. Это если считать все случаи с начала вспышки в Украине.

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