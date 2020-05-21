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Треть украинцев потолстела за карантин – опрос

Карантин "наградил" лишним весом немало украинцев, однако есть и те, кто похудел

сегодня, 17:52
Автор:

• Таисия Ерохина

Треть украинцев потолстела за карантин – опрос

Во время карантина у трети украинцев появилась лишний вес. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией "Active Group" в мае текущего года.

Так, почти у трети респондентов (31,3%), по их словам, появился лишний вес. Отвечая на вопрос "Как изменился ваш вес за время карантина?", 35,3% украинцев сказали, что немного набрали, а 2,7% – существенно поправились. Еще 40,3% респондентов отметили, что их вес не изменился. А вот 5% респондентов немного похудели, еще 1,5% – сильно потеряли в весе. Добавим, что 15,2% опрошенных не следят за собственным весом.

Социологи отметили, что набрали вес в общем 38% опрошенных (по их словам). Однако в контексте негативных изменений лишний вес был упомянуто лишь в 31% ответов. Поэтому около 7% украинцев набрали вес, но не считают эту смену негативом.

Согласно опросу, больше всего украинцев поправились на 3 кг (28,1%) и на 2 кг (22,3%). Еще 15,6% – набрали 5 кг, 10,7% – 1 кг, 8% – 4 кг. А вот 5,8% респондентов сказали, что за карантин их вес увеличился на 10 кг. Среди тех, кто похудел, максимальная отметка достигает потери 2 кг.

Напомним, ученые обнаружили связь между лишним весом и бессонницей.


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Источник: https://comments.ua
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