Битва вышиванок: наряд кого из политиков оказался самым популярным в Украине

Соцсети в наше время – бесплатный и самый простой способ общения с аудиторией. Традиционно политики во время любых праздников стараются как можно эффективнее их использовать, чтобы напомнить подписчикам о своём присутствии и лишний раз в положительном свете себя показать. День вышиванки в Украине – один из лучших таких поводов. Сегодня множество ведущих политиков посчитали своим долгом запостить в Facebook свою фотографию в традиционном наряде. Ну а мы выяснили, кто из них сыскал самую большую популярность аудитории.

Как оказалось, перешагнуть рубеж в тысячу лайков в "Фейсбуке" – не самая простая задача даже в подобных случаях. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев во всем мире объединиться с помощью вышиванки. Такой призыв собрал 1 500 лайков.

Виталий Кличко, которого ситуация с карантином в Украине заставляет выступать каждый день, в поздравлении был максимально лаконичен. Пятисекундное видео, всего лишь три слова, зато около 3 700 лайков.

Олег Ляшко хотя и не является сейчас народным депутатом, но явно не прочь вернуться в список парламентариев. В последние дни лидер Радикальной партии – одна из самых упоминаемых персон в новостях. Рождение сына, постоянные "горячие" заявления по любому вопросу, а сегодня зашел с пословицы в поздравлении. Подписчики это оценили – более 4 500 лайкой.

Недалеко от Ляшко оторвался и еще один из представителей предыдущей власти – Арсений Яценюк. Лидер "Народного фронта" решил обратиться к украинцам вместе с мамой. Как итог – 5000 лайков.

Постепенно мы подбираемся к тройке лидеров, и четвёртым становится лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Политические амбиции плюс большая армия поклонников творчества "Океана Эльзы" сделали свое дело – 12 000 реакций!

Ну и в тройке лидеров все знакомые лица. Петр Порошенко в последние дни регулярно записывает видео. Сегодня – приятный повод поздравить украинцев с праздником, хотя самого экс-президента в видеоряде мы так и не увидели. Но 14 тысячам подписчиков это не помешало поставить "лайк".

А затем – и фото с представителями "Европейской солидарности". В вышиванках не все, зато 19 тысяч лайков собрали без проблем.

На втором месте – Юлия Тимошенко с патриотическим текстом и стихом Дмитрия Павлычко. 30 тысяч лайков – это победа, если бы...

... Если бы не Владимир Зеленский. Президент Украины с самого утра запостил эмоциональное фото с женой Еленой, которое к вечеру собрало практически 100 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что фото четы Зеленских вызвало шквал критики в соцсетях.

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