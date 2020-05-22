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Статистика коронавируса в Украине 22 мая: количество инфицированных превысило 20 тысяч

По информации МОЗ, на сегодняшний день, 22 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 588 пациентов

сегодня, 09:15
Автор:

• Елена Волкова

Статистика коронавируса в Украине 22 мая: количество инфицированных превысило 20 тысяч

Медики лабораторно подтвердили 442 новых случая коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра пятницы, количество инфицированных в нашей стране составляет 20148 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 22 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 588 пациентов. В то же время вылечили рекордное количество -  6585 человек.

Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Со вчерашнего дня для транспортировки тяжело больных там дежурит вертолет МВД. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:

Винницкая область - 824 случая;
Волынская область - 740 случаев;
Днепропетровская область - 859 случаев;
Донецкая область - 141 случай;
Житомирская область - 607 случаев;
Закарпатская область - 1003 случая;
Запорожская область - 401 случай;
Ивано-Франковская область - 1268 случаев;
Кировоградская область - 460 случаев;
Киев - 2522 случая;
Киевская область - 1344 случая;
Львовская область - 1240 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 277 случаев;
Одесская область - 814 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1323 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1105 случаев;
Харьковская область - 866 случаев;
Херсонская область - 173 случая;
Хмельницкая область - 299 случаев;
Черновицкая область - 2905 случаев;
Черкасская область - 383 случая;
Черниговская область - 119 случаев.


Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.


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Источник: comments.ua
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