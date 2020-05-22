Статистика коронавируса в Украине 22 мая: количество инфицированных превысило 20 тысяч

Медики лабораторно подтвердили 442 новых случая коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра пятницы, количество инфицированных в нашей стране составляет 20148 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 22 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 588 пациентов. В то же время вылечили рекордное количество - 6585 человек.

Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Со вчерашнего дня для транспортировки тяжело больных там дежурит вертолет МВД. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:

Винницкая область - 824 случая;

Волынская область - 740 случаев;

Днепропетровская область - 859 случаев;

Донецкая область - 141 случай;

Житомирская область - 607 случаев;

Закарпатская область - 1003 случая;

Запорожская область - 401 случай;

Ивано-Франковская область - 1268 случаев;

Кировоградская область - 460 случаев;

Киев - 2522 случая;

Киевская область - 1344 случая;

Львовская область - 1240 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 277 случаев;

Одесская область - 814 случаев;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1323 случая;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1105 случаев;

Харьковская область - 866 случаев;

Херсонская область - 173 случая;

Хмельницкая область - 299 случаев;

Черновицкая область - 2905 случаев;

Черкасская область - 383 случая;

Черниговская область - 119 случаев.





Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

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