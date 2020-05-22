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В Киеве объявили лауреата второй журналистской премии имени Георгия Гонгадзе

Лауреатом стал телеведущий Суспильного Павел Казарин

сегодня, 20:25
Автор:

• Антон Корнилов

В Киеве объявили лауреата второй журналистской премии имени Георгия Гонгадзе Вчера, 21 мая, в столице Украины объявили лауреата второй журналистской премии имени Георгия Гонгадзе, которым стал журналист и телеведущий Суспильного Павел Казарин. Об этом сообщили в издании hromadske.

Павел Казарин поблагодарил за работу и поддержку "Крым.Реалии", "Украинскую правду", "24 канал", "НВ", "Лигу" и команду программы "Обратный счет" на Суспильном.

Лауреат второй журналистской премии имени Георгия Гонгадзе в 2020 году получил 100 тысяч гривень в качестве вознаграждения. Другими финалистами были основатель проекта Ukrainer Богдан Логвиненко и основатель "Телевидения Торонто" Роман Винтонив.

Церемония награждения впервые прошла в телевизионном формате в 2020 году из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Ведущими церемонии стали Ольга Сницарчук и Юрий Макаров.

Премию имени Георгия Гонгадзе вручают независимым журналистам за успехи и достижения в работе. Премия основана общественной организацией PEN Ukraine при сотрудничестве powered KMBS Alumni platform и издания "Украинская правда".

Первым лауреатом журналистской премии имени Георгия Гонгадзе стал главный редактор интернет-издания "Историческая правда" Вахтанг Кипиани.

Как сообщал портал "Комментарии", умер бывший нардеп Анатолий Матвиенко. Ему было 67 лет.


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Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/laureatom-premii-imeni-georgiya-gongadze-stal-televedushij-pavel-kazarin
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