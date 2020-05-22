В Киеве объявили лауреата второй журналистской премии имени Георгия Гонгадзе

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Павел Казарин поблагодарил за работу и поддержку "Крым.Реалии",
"Украинскую правду", "24 канал", "НВ", "Лигу" и команду программы "Обратный
счет" на Суспильном.
Лауреат второй журналистской премии имени Георгия Гонгадзе в
2020 году получил 100 тысяч гривень в качестве вознаграждения. Другими
финалистами были основатель проекта Ukrainer Богдан Логвиненко и основатель "Телевидения
Торонто" Роман Винтонив.
Церемония награждения впервые прошла в телевизионном формате
в 2020 году из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Ведущими церемонии стали Ольга
Сницарчук и Юрий Макаров.
Премию имени Георгия Гонгадзе вручают независимым
журналистам за успехи и достижения в работе. Премия основана общественной
организацией PEN Ukraine при сотрудничестве powered KMBS Alumni platform и
издания "Украинская правда".
Первым лауреатом журналистской премии имени Георгия Гонгадзе
стал главный редактор интернет-издания "Историческая правда" Вахтанг Кипиани.
Как сообщал портал "Комментарии", умер бывший нардеп
Анатолий Матвиенко. Ему было 67 лет.
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