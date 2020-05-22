В Киеве объявили лауреата второй журналистской премии имени Георгия Гонгадзе

Вчера, 21 мая, в столице Украины объявили лауреата второй журналистской премии имени Георгия Гонгадзе, которым стал журналист и телеведущий Суспильного Павел Казарин. Об этом сообщили в издании

hromadske

.

Павел Казарин поблагодарил за работу и поддержку "Крым.Реалии", "Украинскую правду", "24 канал", "НВ", "Лигу" и команду программы "Обратный счет" на Суспильном.

Лауреат второй журналистской премии имени Георгия Гонгадзе в 2020 году получил 100 тысяч гривень в качестве вознаграждения. Другими финалистами были основатель проекта Ukrainer Богдан Логвиненко и основатель "Телевидения Торонто" Роман Винтонив.

Церемония награждения впервые прошла в телевизионном формате в 2020 году из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Ведущими церемонии стали Ольга Сницарчук и Юрий Макаров.

Премию имени Георгия Гонгадзе вручают независимым журналистам за успехи и достижения в работе. Премия основана общественной организацией PEN Ukraine при сотрудничестве powered KMBS Alumni platform и издания "Украинская правда".

Первым лауреатом журналистской премии имени Георгия Гонгадзе стал главный редактор интернет-издания "Историческая правда" Вахтанг Кипиани.

Как сообщал портал "Комментарии", умер бывший нардеп Анатолий Матвиенко. Ему было 67 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!