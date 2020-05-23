Почтовая доставка лекарств и онлайн-торговля медикаментами в Украине: стоит ли оставить услугу после карантина

Во время карантина в Украине стало возможным заказывать онлайн лекарства и другие медицинские изделия, а затем получить посылке по почте. Услуга существенно минимизирует социальные контакты, а в будущем – может вывести украинскую систему здравоохранения на качественно новый уровень, соответствующий мировым стандартам. Об этом сообщает "24 канал".

Так, дистанционное торговля медсредствами операторами почтовой связи сразу стала востребованной услугой на рынке интернет-торговли. С момента принятия Кабмином соответственного постановления количество заказов утроилось. Действительно, в режиме карантина и эпидемии куда удобнее быстро заказать лекарство, не колеся по городу в поисках того или иного препарат, а еще минуя очереди. Здорово, что Украину подтолкнула к такому новшеству кризисная ситуация, а вот в Европе – почтовая доставка медикаментов привычна давно.

"В ЕС развитие интернет-торговли берет начало с 2000 года. Следовательно, Украина уже отстает от европейских стран лет на двадцать. Законодательством соседней Польши разрешены дистанционная торговля лекарственными средствами и их почтовая пересылка. У потребителей появляется больше возможностей для выбора лекарств по разным критериям, в том числе и по цене", - рассказал эксперт в сфере фармацевтики и здравоохранения Александр Чумак.

По его словам, пересылка лекарств в почтовых и экспресс-отправлениях должна стать обычной практикой и в Украине.

Кроме того, следует учитывать, что международный фармацевтический рынок уже вышел на новый этап. К примеру, компания Zipline запустила сервис в Гане еще год назад: дроны с потрясающей точностью массово доставляют медикаменты в госпитали по всей стране. Клиентов услуги насчитывают около 12 млн человек. Поэтому, заявила управляющий собственник ООО "РедБиз Лаборатория медицинского бизнеса" Елена Труш, в нашей стране услуга необходима не только во время карантина, но и в принципе – ведь это тренд нового тысячелетия.

Добавим, что важной данная услуга является для жителей сел и райцентров: они обеспечивают более трети заказов на доставку медпрепаратов, о чем свидетельствуют данные почтового оператора "Новая почта".

Напомним, комитет рекомендовал Раде принять закон, убирающий бюрократию в производстве лекарств. Закон призван устранить ряд проблем украинского фармрынка.

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