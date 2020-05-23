Прогноз погоды на 23 мая: где сегодня будет теплее всего

Сегодня, 23 мая, в Украине без существенных осадков, лишь в западных областях возможны небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.



Температура воздуха днем прогреется до 10-15 градусов тепла. На западе и крайнем юге страны ожидается до 13-18 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 2-7 градусов тепла, в западной части страны на поверхности почвы, а в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3 градусов.

Самая теплая погода сегодня ожидается в Закарпатской области, там столбики термометров сегодня поднимутся до +16…+18 градуса. Холоднее всего сегодня будет в Черниговской области, там столбики термометров 23 мая поднимутся до +11…+13 градусов.

Ветер северо-западный, 7-12 м/сек.

Ранее "Комментарии" писали, что ученые сделали смелый прогноз на это лето. Всемирная метеорологическая организация при ООН (ВМО) выпустила "Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату", в котором сообщает: в июне и июле ожидаются погодные аномалии.

Так, по информации ученых, возможно сильное повышение температуры поверхности океана в тропических широтах и ​​большинстве стран Северного полушария. Кроме того, ожидается засуха в Южной Америке, в Карибском бассейне и на полуострове Индостан.

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