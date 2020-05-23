Прогноз погоды на 23 мая: где сегодня будет теплее всего

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Сегодня, 23 мая, в Украине без существенных
осадков, лишь в западных областях возможны небольшие дожди. Об этом свидетельствуют
данные Укргидрометцентра.
Самая теплая
погода сегодня ожидается в Закарпатской области, там столбики термометров
сегодня поднимутся до +16…+18 градуса. Холоднее всего сегодня будет в Черниговской
области, там столбики термометров 23 мая поднимутся до +11…+13 градусов.
Ветер северо-западный, 7-12 м/сек.
Ранее "Комментарии" писали, что ученые
сделали смелый прогноз на это лето. Всемирная метеорологическая организация при
ООН (ВМО) выпустила "Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату",
в котором сообщает: в июне и июле ожидаются погодные
аномалии.
Так, по информации ученых, возможно сильное
повышение температуры поверхности океана в тропических широтах и большинстве
стран Северного полушария. Кроме того, ожидается засуха в Южной Америке, в
Карибском бассейне и на полуострове Индостан.
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