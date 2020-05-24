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Чехия вновь станет выдавать рабочие визы украинцам

Чехия нуждается в украинских работниках

сегодня, 08:37
Автор:

• Сергей Медведев

Чехия вновь станет выдавать рабочие визы украинцам

Украинцы вновь могут получать рабочие визы в Чехию. Чешские диппредставительства в Украине возобновили работу консульских отделов, направленную на выдачу рабочих виз гражданам этой страны.

 Посольство Чехии в Киеве заработает уже с 25 мая. А генеральное консульство во Львове принимает документы и анкеты на получение визы с пятницы, 22 мая. О причинах такого события рассказа министр иностранных дел Чехии  Томаш Петршичек. По словам чиновника, в стране не хватает сезонных работников.

 "Мы стремимся упростить ситуацию чешскому здравоохранению и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа", - отметил дипломат.

Помимо открытия новых виз, украинцы, которые находятся на территории Чехии, могут подать заявления о продлении вида на жительство непосредственно в Чехии.

"Подача документов посредством визовых центров в Украине пока не представляется возможной, так как центральные украинские власти в связи с эпидемиологической обстановкой не дали разрешение на возобновление их работы", - объяснил замминистра иностранных дел Мартин Смолек.

Как сообщал портал "Комментарии", консульские учреждения Польши в Украине вновь стали выдавать визы с понедельника, 4 мая. Об этом сообщило польское посольство. Дипломаты отмечают, что процесс выдачи возобновлен лишь частично.

 "Мы хотели бы сообщить вам, что с 4 мая этого года консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз частично. Сначала будут приниматься только заявки на получение визы для работы в сельском хозяйстве, садоводстве и международных перевозках", - говорится в сообщении на сайте посольства.


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Источник: https://www.radio.cz/ru/rubrika/novosti/chexiya-vozobnovila-vydachu-rabochix-viz-grazhdanam-ukrainy
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