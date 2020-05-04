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Польша возобновляет выдачу виз украинцам

Польские дипломаты частично восстановили выдачу виз для украинцев

сегодня, 11:40
Автор:

• Сергей Медведев

Польша возобновляет выдачу виз украинцам

Консульские учреждения Польши в Украине вновь станут выдавать визы с понедельника, 4 мая. Об этом сообщило польское посольство. Дипломаты отмечают, что процесс выдачи возобновлен лишь частично.

 "Мы хотели бы сообщить вам, что с 4 мая этого года консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз частично. Сначала будут приниматься только заявки на получение визы для работы в сельском хозяйстве, садоводстве и международных перевозках", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Работники дипмиссии уточняют, что заявки от граждан, которые хотят работать в других отраслях, приниматься не будут. Чтобы подать заявление на визу, соискателям необходимо пройти электронную регистрацию.

Добавим, что при посещении отдела по оформлению документов у граждан должна быть защитная маска и перчатки.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство США приняло решение о прекращении выдачи виз иностранным гражданам из большинства стран мира на неопределенный срок в связи с введением в стране чрезвычайного положения и карантина.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1867262-polscha-vidsogodni-chastkovo-vidnovlyuye-vidachu-viz-dlya-ukrayintsiv
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