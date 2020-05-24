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Спецрейсы вернули 1300 украинцев за сутки

Украинцы продолжают возвращаться из-за рубежа

сегодня, 12:13
Автор:

• Сергей Медведев

Спецрейсы вернули 1300 украинцев за сутки

Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев" за последние сутки принял 1290 граждан Украины, которые прибыли из разных стран. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

 "Они прибыли самолетами из Таллина (Эстония), Франкфурта (Германия), Дубровника (Хорватия), Белграда (Сербия), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нидерланды) и Риеки (Хорватия)", - сказано в сообщении.

Все прибывшие пассажиры прошли температурный контроль. Повышенной температуры ни у кого из граждан не зафиксировали. Жалоб на самочувствие тоже ни у кого нет. Тем не менее,  все прибывшие согласились находиться на самоизоляции по указанным адресам, для чего установили специализированное мобильное приложение "Дій вдома". Один человек пожелал пройти обсервацию.

 Отметим, что за последние сутки пограничники оформили на пунктах въезда-выезда в страну около 22,3 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские граждане продолжают возвращаться из-за рубежа. Так, очередной спецрейс доставит в Украину еще 266 человек, которые находились в США. Специальный авиарейс Нью-Йорк — Киев вылетел из Америки. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1870959-za-dobu-v-ukrayinu-spetsreysami-povernulos-blizko-1300-gromadyan
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