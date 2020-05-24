У берегов Африки освободили семерых захваченных пиратами украинцев

Захваченные в Гвинейском заливе пиратами 7 граждан Украины были освобождены из плена. Украинцев, членов экипажа судна MSC TALIA F, захватили в плен 22 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

По словам Кулебы, украинцы были освобождены совместными усилиями украинских дипломатов и компании-судовладельца.

"Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой", - написал он.

Захваченных пиратами украинцев освободили из плена у берегов Африки.

22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Бенина пираты напали на судно Tommi Ritscher и захватили в плен экипаж, среди которых гражданин Украины.

Как сообщали "Комментарии", во время учений в Оманском заливе в Иране погибли 19 человек. Ранее стало известно, что иранские военные атаковали свой же корабль крылатой ракетой и потопили его. По официальным данным, кроме 19 погибших еще пострадали 15 человек.

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