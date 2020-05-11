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Иран об атаке на военный корабль: погибли 19 моряков

Иранские власти не сообщают о том, как именно эсминец мог атаковать своих коллег во время учений. Все произошедшее называют "инцидентом"

сегодня, 13:05
Автор:

• Виолетта Комаровская

Иран об атаке на военный корабль: погибли 19 моряков

Во время учений в Оманском заливе в Иране погибли 19 человек. Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил Ирана, пишет DW. Ранее стало известно, что иранские военные атаковали свой же корабль крылатой ракетой и потопили его.

По официальным данным, кроме 19 погибших еще пострадали 15 человек. Они в удовлетворительном состоянии, отметили в пресс-службе.

Однако в ВМС не спешат рассказывать подробности произошедшего. Называют все "инцидентом", который произошел  во время военно-морских учений с вспомогательным кораблем ВМС Konarak. Напомним, что все случилось в районе Джаск и Чабахар. Это юг страны. Военные моряки проводили учения в Оманском заливе и в какой-то момент эсминец Jamaran выпустил противокорабельную крылатую ракету в сторону другого иранского корабля. Это произошло по ошибке, рассказали иранские СМИ и информационные агенства. При этом относительно количества погибших были разные данные. Журналисты называли число жертв от 20 до 40. 

Сам пораженный корабль уже доставили в порт, где ему предстоит пройти полный технический осмотр. Информацию о том, что он был поврежден во время случайной ракетной атаки, командование армии Ирана не подтверждает, но и не опровергает. 

Судно Konarak Иран купил у Нидерландов накануне Исламской революции 1979 года. Это корабль длинной почти полсотни метров и весит около 450 тонн. Он также имеет на вооружении крылатые ракеты, а также предназначен для транспортировки военных. 

Ранее "Комментарии" рассказывали подробнее об атаке на корабль Иранского флота в Оманском заливе. 


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Источник: https://www.dw.com/uk/
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