Иранские военные атаковали собственный корабль - Daily Mail

В Иране во время учений военные ВМФ атаковали собственный корабль. Один из эсминцев случайно выпустил противокорабельную крылатую ракету по линкору. Погибли, по разным данным, от 20 до 40 человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Военные учения армия Ирана проводила в Оманском заливе. В них участвовали корабли военно-морского флота. В какой-то момент эсминец Jamaran выпустил в сторону линкора Konarak крылатую ракету С-802. Это произошло по ошибке, сообщил позже журналист Махди Бахтиари, который возглавляет политический отдел Иранского информационного агенства. Ракета попала точно в цель. Пораженный ею корабль пошел на дно. В это время на борту было несколько десятков военных. Иранские СМИ приводят разное количество жертв: от 20 до 40. Еще несколько десятков пропали без вести. Их поиски в море продолжаются. При этом иранские военные пока официальных комментариев по этому поводу не давали.

Эсминец Jamaran иранские военные получили на вооружение в 2010 году. Он считается одним из самых современных в ВМФ Ирана. Может поражать цели с помощью противокорабельных ракет и торпед. Экипаж эсминца - около 140 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что иранские военные сбили неподалеку от аэропорта в Тегеране лайнер "Международных авиалиний Украины". Тогда погибли все, кто был на борту, а власти Ирана заявили, что атаковали пассажирский самолет по ошибке.

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