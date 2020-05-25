Метро выходит с карантина: как будет работать

Киевский метрополитен в понедельник, 25 мая, выходит из карантина. Как будет работать подземка в первые дни после двухмесячного перерыва объяснила в интервью телеканалу "Украина 24" замдиректора коммунального предприятия Наталья Макогон.

Метро в Киеве на карантин закрыли еще в марте в первые дни карантина. С тех пор прошло более двух месяцев. Запустить подземку решили чуть ранее, чем планировалось, а именно уже на втором этапе снятия ограничений.

Большинство станций в метро Киева открылись этим утром в 5:45. Именно в это время подземка начинала свою работу и до карантина. Здесь в графике движения поездов ничего не изменилось. А вот интервал движения стал, в связи с карантинными ограничениями, иным.

"Мы же понимаем, что одновременно к нам не придут 1,5 миллиона человек. Но ходить поезда будут максимально часто. Если мы говорим о пиковом времени, то интервал между поездами будет полторы минуты", - сказала Макогон.

В то же время, в межпиковый период поезда будут ходить чуть реже - каждые 2-3 минуты. Это необходимо, чтобы избежать большого скопления людей на станциях и внутри вагонов, объяснила замдиректора КП.

Из-за эпидемии коронавируса пришлось изменить и правила посещения подземки.

"Маска - это обязательное требование. За его соблюдением нам будут помогать следить наша охрана и полиция. Ведь будут обязательно принципиальные пассажиры, которые не верят ни во что. Если вы увидите такого человека без маски в вагоне, то сами сделайте ему замечание", - просит Макогон.

Что касается оплаты, то в метрополитене просят перейти на бесконтактную форму. Жетоны принимать еще будут - до 30 июня, а вот продавать уже нет.

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