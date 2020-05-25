Статистика коронавируса 25 мая: как повлияло на эпидемию в Украине смягчение карантина

Медики лабораторно подтвердили 259 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра понедельника, количество инфицированных в нашей стране составляет 21 245 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 25 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 623 пациента. В то же время вылечили рекордное количество - 7 234 человека.

Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Отныне для транспортировки тяжело больных там дежурит вертолет МВД. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:

Винницкая область - 892 случая;

Волынская область - 783 случая;

Днепропетровская область - 875 случаев;

Донецкая область - 148 случаев;

Житомирская область - 641 случай;

Закарпатская область - 1082 случая;

Запорожская область - 415 случаев;

Ивано-Франковская область - 1281 случай;

Кировоградская область - 478 случаев;

Киев - 2652 случая;

Киевская область - 1437 случаев;

Львовская область - 1360 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 281 случай;

Одесская область - 832 случая;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1434 случая;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1121 случай;

Харьковская область - 912 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 364 случая;

Черновицкая область - 3083 случая;

Черкасская область - 391 случай;

Черниговская область - 131 случай.





Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

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