Статистика коронавируса 25 мая: как повлияло на эпидемию в Украине смягчение карантина

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8842.88
ETH/USD
203.65
LTC/USD
42.83
USD/UAH
27.05
EUR/UAH
29.45
RUB/UAH
0.38
Медики лабораторно подтвердили 259 новых случаев
коронавируса в Украине.
Таким образом, по состоянию на 9:00 утра понедельника, количество
инфицированных
в нашей стране составляет 21 245 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 25 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 623 пациента. В то же время вылечили рекордное количество - 7 234 человека.
Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Отныне для транспортировки тяжело больных там дежурит вертолет МВД. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:
Винницкая область - 892 случая;
Волынская область - 783 случая;
Днепропетровская область - 875 случаев;
Донецкая область - 148 случаев;
Житомирская область - 641 случай;
Закарпатская область - 1082 случая;
Запорожская область - 415 случаев;
Ивано-Франковская область - 1281 случай;
Кировоградская область - 478 случаев;
Киев - 2652 случая;
Киевская область - 1437 случаев;
Львовская область - 1360 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 832 случая;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1434 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1121 случай;
Харьковская область - 912 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 364 случая;
Черновицкая область - 3083 случая;
Черкасская область - 391 случай;
Черниговская область - 131 случай.
Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости