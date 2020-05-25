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Статистика коронавируса 25 мая: как повлияло на эпидемию в Украине смягчение карантина

По информации МОЗ, на сегодняшний день, 25 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 623 пациента

сегодня, 09:20 comments553
Автор:

• Елена Волкова

Статистика коронавируса 25 мая: как повлияло на эпидемию в Украине смягчение карантина

Медики лабораторно подтвердили 259 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра понедельника, количество инфицированных в нашей стране составляет 21 245 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 25 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 623 пациента. В то же время вылечили рекордное количество -  7 234 человека.

Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Отныне для транспортировки тяжело больных там дежурит вертолет МВД. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:

Винницкая область - 892 случая;
Волынская область - 783 случая;
Днепропетровская область - 875 случаев;
Донецкая область - 148 случаев;
Житомирская область - 641 случай;
Закарпатская область - 1082 случая;
Запорожская область - 415 случаев;
Ивано-Франковская область - 1281 случай;
Кировоградская область - 478 случаев;
Киев - 2652 случая;
Киевская область - 1437 случаев;
Львовская область - 1360 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 832 случая;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1434 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1121 случай;
Харьковская область - 912 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 364 случая;
Черновицкая область - 3083 случая;
Черкасская область - 391 случай;
Черниговская область - 131 случай.


Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.


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Источник: comments.ua
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