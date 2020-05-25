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Без мягких игрушек и полотенец: сегодня в Украине заработали детские сады

В МОЗ информируют об обязательных рекомендациях для детсадов, а также о том, что информация о постоянном ношении масок является ложной

сегодня, 09:35
Автор:

• Елена Волкова

Без мягких игрушек и полотенец: сегодня в Украине заработали детские сады

Сегодня в связи с ослаблением карантинных ограничений в Украине открывают свои двери детские сады. Об этом информирует МОЗ, предупреждая, что дошкольные учреждения во время пандемии будут работать по новым правилам и рекомендациям. 

Так, ежедневно перед занятиями всем работникам детсадов измеряют температуру и тех, у кого она выше 37,2, на работу не допускают. В игровой форме и на собственном примере воспитатели будут учить малышей пользоваться средствами защиты, а также показывать, как правильно кашлять и мерить температуру. Группы будут оснащены антисептиками, при этом под запретом - мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом, а также уличная обувь внутри детского сада. 

В МОЗ говорят, что с этого дня вместо твердого мыла в группах должно быть только жидкое, а вместо обычных полотенец нужно использовать бумажные. В детсадах обязаны убирать помещения с дезинфицирующими средствами, регулярно проветривать их и временно отстранить от работы лиц из "группы риска". К слову, правила о постоянном ношении масок в детских садах нет.

Напомним, медики лабораторно подтвердили 259 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра понедельника, количество инфицированных в нашей стране составляет 21 245 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.


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Источник: comments.ua
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