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В Киеве открываются все рынки и ярмарки

В столице реализуют второй этап выхода из карантина

сегодня, 09:51
Автор:

• Сергей Медведев

В Киеве открываются все рынки и ярмарки

Киев постепенно ослабляет карантинные ограничения в рамках второго этапа выхода из карантина. Так, с понедельника, 25 мая в столице возобновят работу все рынки и ярмарки, ограничения снимут с спортивных и детских площадок на придомовых территориях. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"С 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. Также 25 мая будут доступны для использования спортивные, детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях", - заявил чиновник. 

Помимо этого, Пантелеев пообещал, что с 1 июня столичные кладбища откроют для посещений. А вот открывать ТРЦ пока не спешат — решение по ним будут принимать на основании данных об уровне заболеваемости.

Отметим, что решение об ослаблении карантинных мер принимается властями не реже одного раза в неделю. После анализа эпидемиологической ситуации в регионе и благоприятной обстановке отдельные ограничения пересматриваются.

Как сообщал портал "Комментарии", В Киеве полицейские оштрафовали 3 ночных клуба, которые на днях нарушили правила карантина и работали, несмотря на запрет. Об этом сообщает отдел коммуникации киевской полиции. Так, полиция составила 3 административных протокола за работу развлекательных заведений, несмотря на карантинные ограничения. Руководство учреждений привлекли к ответственности по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина), санкция которой предполагает штраф от 34 до 170 тыс. грн.


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Источник: https://www.unian.net/economics/agro/karantin-v-ukraine-s-segodnyashnego-dnya-v-kieve-nachnut-rabotat-vse-rynki-i-yarmarki-novosti-11009639.html
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