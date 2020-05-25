В Киеве открываются все рынки и ярмарки

Киев постепенно ослабляет карантинные ограничения в рамках второго этапа выхода из карантина. Так, с понедельника, 25 мая в столице возобновят работу все рынки и ярмарки, ограничения снимут с спортивных и детских площадок на придомовых территориях. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"С 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. Также 25 мая будут доступны для использования спортивные, детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях", - заявил чиновник.

Помимо этого, Пантелеев пообещал, что с 1 июня столичные кладбища откроют для посещений. А вот открывать ТРЦ пока не спешат — решение по ним будут принимать на основании данных об уровне заболеваемости.

Отметим, что решение об ослаблении карантинных мер принимается властями не реже одного раза в неделю. После анализа эпидемиологической ситуации в регионе и благоприятной обстановке отдельные ограничения пересматриваются.

Как сообщал портал "Комментарии", В Киеве полицейские оштрафовали 3 ночных клуба, которые на днях нарушили правила карантина и работали, несмотря на запрет. Об этом сообщает отдел коммуникации киевской полиции. Так, полиция составила 3 административных протокола за работу развлекательных заведений, несмотря на карантинные ограничения. Руководство учреждений привлекли к ответственности по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина), санкция которой предполагает штраф от 34 до 170 тыс. грн.

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