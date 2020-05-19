Тусовки несмотря на карантин: полиция оштрафовала 3 клуба в Киеве

В Киеве полицейские оштрафовали 3 ночных клуба, которые на днях нарушили правила карантина и работали, несмотря на запрет. Об этом сообщает отдел коммуникации киевской полиции.

Так, полиция составила 3 административных протокола за работу развлекательных заведений, несмотря на карантинные ограничения. Руководство учреждений привлекли к ответственности по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина), санкция которой предполагает штраф от 34 до 170 тыс. грн.



В полиции отметили, что правонарушителей засекли вчера во время мониторинга Сети, поскольку увидели информацию о работе нескольких ночных клубов в столице.

Напомним, в киевском супермаркете из-за просьбы надеть маску покупатель достал боевую гранату. Так, охранник сделал замечание одному из покупателей, который зашел без маски. В ответ тот достал из кармана не средство индивидуальной защиты, а гранату.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в Южной Корее из-за болезни одного ночного тусовщика закрыли все бары и клубы. Так, в Сеуле новая вспышка коронавируса произошла из-за заболевшего мужчины, который отдыхал в ночных клубах, где контактировал с около 1,5 тыс. человек.

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