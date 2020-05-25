Почти лето: Карпаты засыпает снегом

Высокогорье Карпат второй день подряд засыпает снегом. Утром в понедельник, 25 мая, температура воздуха на горе Пип Иван упала до 0 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в Facebook специалисты Черногорского поисково-спасательного поста.

Резкое похолодание за неделю до начала календарного лета ощутили на себе жители всех регионов Украины. Но особенно его почувствовали в высокогорье украинских Карпат. Накануне там началась настоящая метель. В полдень видимость была на уровне 70 метров. При этом температура воздуха упала до плюс 2. Однако к сегодняшнему дню на горе Пип Иван, где расположен спасательный пост, похолодало еще больше. Ближе к обеду термометры показали 0 градусов.

На фото, которое опубликовали спасатели, видно как земля покрыта снегом, а горизонт затянут серыми тучами.

Чуть теплее в Украине станет уже ближе к средине недели, обещают в Украинском гидрометцентре. Температура поднимется на несколько градусов, а дожди в некоторых регионах прекратятся, например, на юге страны. К концу мая должно стать еще теплее. На юге и востоке воздух прогреется больше, чем на 20 градусов. Правда, на Западе все еще сохранится прохладная погода и дожди.

Ранее "Комментарии" рассказывали, какой будет погода в Украине в понедельник, 25 мая. Почти повсюду небо будет затянуто дождевыми тучами.

Фото: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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