kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
kyiv kyiv
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.05.2020

BTC/USD

8774.20

ETH/USD

203.48

LTC/USD

42.74

НБУ 25.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Почти лето: Карпаты засыпает снегом
commentss НОВОСТИ Все новости

Почти лето: Карпаты засыпает снегом

За неделю до начала лета температура воздуха на высокогорье Карпат упала до 0 градусов по Цельсию

сегодня, 12:36
Автор:

• Виолетта Комаровская

Почти лето: Карпаты засыпает снегом

Высокогорье Карпат второй день подряд засыпает снегом. Утром в понедельник, 25 мая, температура воздуха на горе Пип Иван упала до 0 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в Facebook специалисты Черногорского поисково-спасательного поста.

Резкое похолодание за неделю до начала календарного лета ощутили на себе жители всех регионов Украины. Но особенно его почувствовали в высокогорье украинских Карпат. Накануне там началась настоящая метель. В полдень видимость была на уровне 70 метров. При этом температура воздуха упала до плюс 2. Однако к сегодняшнему дню на горе Пип Иван, где расположен спасательный пост, похолодало еще больше. Ближе к обеду термометры показали 0 градусов. 

На фото, которое опубликовали спасатели, видно как земля покрыта снегом, а горизонт затянут серыми тучами. 

Чуть теплее в Украине станет уже ближе к средине недели, обещают в Украинском гидрометцентре. Температура поднимется на несколько градусов, а дожди в некоторых регионах прекратятся, например, на юге страны. К концу мая должно стать еще теплее. На юге и востоке воздух прогреется больше, чем на 20 градусов. Правда, на Западе все еще сохранится прохладная погода и дожди. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, какой будет погода в Украине в понедельник, 25 мая. Почти повсюду небо будет затянуто дождевыми тучами. 

Фото: Facebook/ Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/chornogora.rescue112/posts/1946880465445043
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!