Синоптики сделали нерадужный прогноз погоды: в Украину возвращаются грозы (КАРТА)

Сегодня практически по всей территории Украины прогнозируют осадки. По информации Украинского гидрометцентра, дожди ожидаются везде, за исключением Харькова, Луганска и Донецка.

Минимальные отметки 25 мая, +14…+16 градусов, ожидаются в Киеве, Черновцах, Львове, Хмельницком и Житомире. На градус выше - до +17-ти - прогнозируют в Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке, Ровно, Тернополе, Сумах, Полтаве, Черкассах, Кропивницком. В Харькове, Донецке и Днепре прогнозируют +16…+18 тепла, в Одессе, Херсоне, Запорожье и Симферополе - до +20-ти. Теплее всего в этот день будет в Николаеве, где воздух прогреется до +21-го градуса.

Как минимум, четыре последующих дня в Украине прогнозируют непогоду с грозой и ливнями. Однако столбики термометров поднимутся: температура будет колебаться от 15 до 25 градусов тепла.

Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые сделали смелый прогноз на это лето. Всемирная метеорологическая организация при ООН (ВМО) выпустила "Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату", в котором сообщает: в июне и июле ожидаются погодные аномалии.

А в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.

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