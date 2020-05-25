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Синоптики сделали нерадужный прогноз погоды: в Украину возвращаются грозы (КАРТА)

Как минимум, на четыре грядущих дня в Украине синоптики прогнозируют плохую погоду - с дождями и грозой

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Синоптики сделали нерадужный прогноз погоды: в Украину возвращаются грозы (КАРТА)

Сегодня практически по всей территории Украины прогнозируют осадки. По информации Украинского гидрометцентра, дожди ожидаются везде, за исключением Харькова, Луганска и Донецка. 

Минимальные отметки 25 мая, +14…+16 градусов, ожидаются в Киеве, Черновцах, Львове, Хмельницком и Житомире. На градус выше - до +17-ти - прогнозируют в Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке, Ровно, Тернополе, Сумах, Полтаве, Черкассах, Кропивницком. В Харькове, Донецке и Днепре прогнозируют +16…+18 тепла, в Одессе, Херсоне, Запорожье и Симферополе - до +20-ти. Теплее всего в этот день будет в Николаеве, где воздух прогреется до +21-го градуса. 

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Как минимум, четыре последующих дня в Украине прогнозируют непогоду с грозой и ливнями. Однако столбики термометров поднимутся: температура будет колебаться от 15 до 25 градусов тепла. 

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Ранее “Комментарии” сообщали, что ученые сделали смелый прогноз на это лето. Всемирная метеорологическая организация при ООН (ВМО) выпустила "Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату", в котором сообщает: в июне и июле ожидаются погодные аномалии.

А в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.


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Источник: comments.ua
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