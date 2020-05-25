kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
kyiv kyiv
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.05.2020

BTC/USD

8769.68

ETH/USD

203.63

LTC/USD

43.01

НБУ 25.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события «Козлина ты дурная»: экс-глава ОПУ Богдан подергал за уши и ударил козла в Киевском зоопарке
commentss НОВОСТИ Все новости

«Козлина ты дурная»: экс-глава ОПУ Богдан подергал за уши и ударил козла в Киевском зоопарке

Козел в Киевском зоопарке забрал у ребенка пластиковый стакан с овощами

сегодня, 17:30
Автор:

• Антон Корнилов

«Козлина ты дурная»: экс-глава ОПУ Богдан подергал за уши и ударил козла в Киевском зоопарке

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в первый день открытия Киевского зоопарка посетил контактную зону с животными и поссорился с одним из козлом. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на видео журналиста Романа Сухана на его официальной странице в Facebook.

Видеоролик был записан в контактной зоне Киевского зоопарка, где все желающие посетители могут погладить и покормить животных. Во время такого общения Андрея Богдана с козлом у них возник конфликт — животное схватило стакан с овощами у ребенка, который стоял близко с ограждению.

После этого бывший глава Офиса президента Украины схватил козла за ухо и заставил вернуть стакан ребенку. После этого Андрей Богдан ударил козла по голове.

"Козлина ты дурная", — обратился Богдан к козлу.

Конфликт с козлом и не испортил гостям настроения, а бывший глава Офисе президента Украины даже попытался посадить свою маленькую собаку на козла, но животное убежало.

Как сообщал портал "Комментарии", бывшую яхту экс-премьера РФ Медведева выставили на продажу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/roman.sukhan/videos/10223114041545962/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!