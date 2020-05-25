«Козлина ты дурная»: экс-глава ОПУ Богдан подергал за уши и ударил козла в Киевском зоопарке

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Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в первый
день открытия Киевского зоопарка посетил контактную зону с животными и
поссорился с одним из козлом. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на
видео журналиста Романа Сухана на его официальной странице в Facebook.
Видеоролик был записан в контактной зоне Киевского зоопарка,
где все желающие посетители могут погладить и покормить животных. Во время
такого общения Андрея Богдана с козлом у них возник конфликт — животное
схватило стакан с овощами у ребенка, который стоял близко с ограждению.
После этого бывший глава Офиса президента Украины схватил
козла за ухо и заставил вернуть стакан ребенку. После этого Андрей Богдан ударил
козла по голове.
"Козлина ты дурная", — обратился Богдан к козлу.
Конфликт с козлом и не испортил гостям настроения, а бывший
глава Офисе президента Украины даже попытался посадить свою маленькую собаку на
козла, но животное убежало.
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