«Козлина ты дурная»: экс-глава ОПУ Богдан подергал за уши и ударил козла в Киевском зоопарке

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в первый день открытия Киевского зоопарка посетил контактную зону с животными и поссорился с одним из козлом. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на видео журналиста Романа Сухана на его официальной странице в Facebook.

Видеоролик был записан в контактной зоне Киевского зоопарка, где все желающие посетители могут погладить и покормить животных. Во время такого общения Андрея Богдана с козлом у них возник конфликт — животное схватило стакан с овощами у ребенка, который стоял близко с ограждению.

После этого бывший глава Офиса президента Украины схватил козла за ухо и заставил вернуть стакан ребенку. После этого Андрей Богдан ударил козла по голове.

"Козлина ты дурная", — обратился Богдан к козлу.

Конфликт с козлом и не испортил гостям настроения, а бывший глава Офисе президента Украины даже попытался посадить свою маленькую собаку на козла, но животное убежало.

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