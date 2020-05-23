Бывшую яхту экс-премьера РФ Медведева выставили на продажу

Бывшую яхту бывшего премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева выставили на продажу на российском сайте объявлений

Avito

. Российский оппозиционер Алексей Навальный обратил на это внимание. Об этом сообщили в российском издании "Медуза".

Соответствующее объявление опубликовали на сайте объявлений Avito, но потом удалили. Якобы владелец яхты выставил ее на продажу за 134 миллиона рублей, что равняется около 1,87 миллиона долларов или около 50 миллионам гривень. Бывшая яхта бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева сейчас находится в Имеретинском морском порту в Сочи.

Яхта упоминалась в скандальном, но популярном фильме российского оппозиционера Алексея Навального под названием "Он вам не Димон". По данным Фонда борьбы с коррупцией, лидером которого считается Алексей Навальный, подконтрольная бывшему премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву фирма приобрела яхту в 2009 году, а в 2015 года продала ее российскому бизнесмену Николаю Шамалову.

Как сообщал портал "Комментарии", Samsung представила свой первый уличный телевизор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!