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Статистика коронавируса в Украине 27 мая: количество инфицированных в регионах увеличивается

По информации МОЗ, на сегодняшний день, 27 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 658 пациентов

27 мая 2020, 09:25 comments760
Автор:

Елена Волкова

Статистика коронавируса в Украине 27 мая: количество инфицированных в регионах увеличивается

Медики лабораторно подтвердили 321 новый случай коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра среды, количество инфицированных в нашей стране составляет 21 905 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 27 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 658 пациентов (14 за сутки). В то же время вылечили рекордное количество -  7 995 человек.

Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Для транспортировки тяжело больных там дежурит вертолет МВД. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:

Винницкая область - 932 случая;
Волынская область - 814 случаев;
Днепропетровская область - 905 случаев;
Донецкая область - 155 случаев;
Житомирская область - 660 случаев;
Закарпатская область - 1104 случая;
Запорожская область - 420 случаев;
Ивано-Франковская область - 1327 случаев;
Кировоградская область - 489 случаев;
Киев - 2739 случаев;
Киевская область - 1474 случая;
Львовская область - 1443 случая;
Луганская область - 45 случаев;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 853 случая;
Полтавская область - 267 случаев;
Ровенская область - 1514 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1126 случаев;
Харьковская область - 959 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 381 случай;
Черновицкая область - 3144 случая;
Черкасская область - 393 случая;
Черниговская область - 137 случаев.


Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.


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Источник: comments.ua
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