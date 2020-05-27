Статистика коронавируса в Украине 27 мая: количество инфицированных в регионах увеличивается

Медики лабораторно подтвердили 321 новый случай коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра среды, количество инфицированных в нашей стране составляет 21 905 человек. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 27 мая, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось уже 658 пациентов (14 за сутки). В то же время вылечили рекордное количество - 7 995 человек.

Если обратить внимание на темпы распространения коронавируса в регионах, то лидерство все еще удерживает Черновицкая область, где, кстати, в свое время зафиксировали первый случай COVID-19 в Украине. Для транспортировки тяжело больных там дежурит вертолет МВД. Меньше всего поражены Донбасс и Черниговская область. В других же регионах дела обстоят так:

Винницкая область - 932 случая;

Волынская область - 814 случаев;

Днепропетровская область - 905 случаев;

Донецкая область - 155 случаев;

Житомирская область - 660 случаев;

Закарпатская область - 1104 случая;

Запорожская область - 420 случаев;

Ивано-Франковская область - 1327 случаев;

Кировоградская область - 489 случаев;

Киев - 2739 случаев;

Киевская область - 1474 случая;

Львовская область - 1443 случая;

Луганская область - 45 случаев;

Николаевская область - 281 случай;

Одесская область - 853 случая;

Полтавская область - 267 случаев;

Ровенская область - 1514 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1126 случаев;

Харьковская область - 959 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 381 случай;

Черновицкая область - 3144 случая;

Черкасская область - 393 случая;

Черниговская область - 137 случаев.





Ранее "Комментарии" сообщали, что известный украинский врач - инфекционист и педиатр Евгений Комаровский - рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море. Этой теме доктор посвятил часть эфира в YouTube.

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