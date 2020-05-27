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NASA впервые отправит астронавтов в космос на космическом корабле Маска: где смотреть трансляцию

Ракета-носитель Falcon 9 миллиардера Илона Маска с астронавтами NASA на борту стартует с космодрома во Флориде уже сегодня, 27 мая

27 мая 2020, 09:28 comments548
Автор:

Виолетта Комаровская

NASA впервые отправит астронавтов в космос на космическом корабле Маска: где смотреть трансляцию

Уже сегодня вечером, 27 мая, NASA отправит в космос двоих астронавтов на борту космического корабля Илона Маска. Ракета-носитель Falcon 9 стартует с космодрома во Флориде в 16:33 по местному времени, сообщает сайт космического агенства. 

Стоит отметить, что подобный запуск состоится впервые в истории. Ранее частный космический корабль "Крю Драгон" американского миллиардера никогда не выходил в космос с астронавтами на борту. Событие такого масштаба в компании SpaceX решили транслировать на весь мир. Запуск пилотируемого аппарата можно будет увидеть с любого уголка планеты. В частности, его будут транслировать на официальных аккаунтах SpaceX и в Youtube. По Киеву трансляция начнется примерно в 23:30.

Ракета Маска стартует с космического центра, что в штате Флорида. Накануне, астронавты подробно отрепетировали весь процесс. В космос отправятся 53-летний Даг Хёрли, а также его коллега Боб Бенкен, которому 49. Во время репетиции они вышли в скафандрах с центра Кеннеди. Затем на автомобиле Tesla их подвезли к ракете Falcon. Далее все происходило точно так же, как будет во время настоящего запуска. Астронавты заняли свои места в космическом корабле и связались с центром управления полетами. 

Оба астронавта - опытные сотрудники космического агенства. Бенкен летал в космос дважды. Для Дугласа Херли, который, кстати, будет в этот раз отвечать за запуск и посадку корабля, этот полет в космос также станет третьим. 

Кстати, на случай непредвиденной ситуации или резкого ухудшения погоды, в NASA имеют запасную дату для запуска ракеты. План "В" - это суббота, 30 мая. 

Этот полет станет очередным этапом общей программы компании SpaceX и NASA относительно развития пилотируемых космических кораблей, которые принадлежат частным лицам. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о вертолете, который NASA в скором времени планирует отправить на Марс. 


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Источник: https://www.nasa.gov/specials/dm2/
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