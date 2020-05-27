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Турция открывает небо: с какого числа в курортной стране ждут туристов из Украины

Украины в списке государств, которым разрешат полеты и отдых в Турции уже через две недели, нет

27 мая 2020, 09:20 comments1238
Автор:

Елена Волкова

Турция открывает небо: с какого числа в курортной стране ждут туристов из Украины

В Турции представили новый план по возобновлению авиасообщения: небо в ближайшее время хотят открыть для 70 стран мира. Первый этап снятия ограничений внедрят уже 10 июня. Однако Украины в списке государств, которым разрешат полеты уже через две недели, нет, передает TurizmGuncel.

Известно, что план по открытию авиасообщения, состоит из 9-ти этапов. Первыми попасть на отдых в Турцию могут жители Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции. Украинцев ждут в жаркой стране в рамках второго этапа: с 1 июля Турция открывает небо для Украины, а также Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции. В последнюю очередь Турция восстановит авиасообщение с США, что произойдет не ранее 1 сентября.

Ранее “Комментарии” сообщали, что с 20 мая Турция разрешает украинцам, а также гражданам еще 30-ти государств, въезжать в страну для лечения. Как сообщили в МИД Турции, они смягчили карантин для  Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов. Их гражданам отныне разрешен так называемый медицинский туризм.


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Источник: comments.ua
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