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Украина восстановит международное авиасообщение: в Минздраве назвали дату

Международные авиарейсы восстановят уже в июне

27 мая 2020, 10:33 comments815
Автор:

Сергей Медведев

Украина восстановит международное авиасообщение: в Минздраве назвали дату

Поэтапный выход из карантина предусматривает восстановление пассажирских авиарейсов в ближайшее время. Так, согласно планам Министерства здравоохранения, авиасообщение с другими странами будет восстановлено с 15 июня. При этом, все прибывающие в Украину пассажиры обязаны будут пройти самоизоляцию или двухнедельную обсервацию. С таким заявлением выступил глава ведомства Максим Степанов.

Министр также указал на то, что пересечь границу Украины на автомобиле можно уже сейчас.

"Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом, вы можете это делать. На сегодняшний день не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщение, то согласно плану выхода из карантина, оно восстанавливается, начиная с 15 июня. Но я хочу напомнить, что когда человек возвращается, в Украину, то согласно установленным нормам она должна пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение "Дій вдома" и пробыть в самоизоляции 14 дней", - уточнил министр.

Как сообщал портал "Комментарии", Еврокомиссия разработала новые правила для пассажиров и авиакомпаний.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-vozobnovit-mezhdunarodnoe-aviasoobshchenie-1590562737.html
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