Карантин в Украине могут признать незаконным: зачем на самом деле ввели ограничения для украинцев и кого могут наказать

Представители Верховного суда Украины (ВСУ) намерены подать судебный иск в Конституционный суд Украины (КСУ) в связи с карантином в нашей стране. Ряд ограничений, по их мнению, являются незаконными. Эксперты оценили для портала "Комментарии" шансы, что карантин официально окажется "вне закона", а те, кто его вводил, ответят за это.

Напомним, представители ВСУ просят коллег из КСУ оценить на соответствие Основному закону ряд решений власти. В том числе – касательно ограничения прав украинцев на предпринимательскую деятельность, мирные собрания, доступ к медицинской помощи, посещение парков и так далее. Кроме того, судьи не согласны с ограничением их зарплат, как и окладов всех чиновников, 10 минимальными зарплатами до конца карантина.

“Соломоново решение”

По словам эксперта по конституционному праву Богдана Бондаренко, на данный момент известно, что собрался пленум Верховного суда. И, действительно, есть проект соответствующего представления. Есть сообщения, что утвердить его планируют 29 мая, после чего попросят рассмотреть дело в срочном порядке в КСУ.

"Из информации, появившейся в СМИ, мы знаем, что будет ставиться под вопрос определенные решения Кабмина. А именно – что "карантинные решения" оформлялись в виде правительственных постановлений, а не законов, – отмечает эксперт. – Также поставят вопрос об уменьшении судейских зарплат, что, возможно, повлияло на решение судей. Пока в уравнении достаточно большое количество неизвестных. Но кое-что можно спрогнозировать".

Богдан Бондаренко подчеркивает, что Конституционные суды разных стран (Германии, Словакии, Румынии) рассматривали вопрос введения карантинных мер. И нередко признавали их неконституционными.

"Но никто не гарантирует, что этот вопрос будет быстро рассмотрен КСУ, – говорит эксперт. – К тому же, вряд ли кого-то привлекут к ответственности, даже если решения признают неконституционными. К примеру, уменьшение зарплат судей и чиновников проводили на уровне закона. А нардепов нельзя привлекать к ответственности по результатам их голосования. Что касается возможности получения гражданами компенсаций за потенциально неконституционные действия органов госвласти – такая статья в Конституции есть. Но практика показывает, что она не работает".

"Я думаю, что Конституционный суд может в привычной манере принять "Соломоново решение", признав отдельные положения нормативно-правовых актов о карантине неконституционными. Но вряд ли он будет отменять все решения, сославшись на отсутствие полномочий", – говорит Петр Олещук – политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко.

Эксперт также отмечает, что решение КСУ в любом случае не означает ответственность неких лиц.

"Это не "суд" в привычном для нас понимании, – поясняет Петр Олещук. – Он не судит – он оценивает нормы. Не стоит так же забывать, что КСУ не склонен к принятию скорых решений. Это может занимать продолжительное время, поскольку никто их ограничить не может. Потому вряд ли решение КСУ повлияет на политику. Ведь когда оно будет, то тема карантина может уйти на второй план".

“Власть заботилась не только о здоровье населения”

По мнению политолога Максима Джигуна, карантинные ограничения, которые были введены в Украине в течение последних месяцев, преследовали две основные цели: избежание внезапной массовой заболеваемости граждан коронавирусом и, как следствие, сохранение политических позиций власти в период социально-экономического кризиса.

"Объявляя общий карантин, власть заботилась не только о здоровье населения, но и о собственных рейтингах. Потому вводила определенные ограничения вполне сознательно, – уверен политолог. – Было ли решение Кабинета министров о введении карантина абсолютно законным? Бесспорно, что нет. Ведь Украина – парламентско-президентская республика, где правительство не имеет полномочий полностью или частично ограничивать права и свободы граждан без Верховной Рады и президента. В то же время, политическая воля и потребность в быстрых решениях сделали свое дело".

Максим Джигун считает, что подавая иск в КСУ, представители Верховного суда юридически имеют все шансы добиться признания карантина неконституционным. Но в практической плоскости этот замысел вряд ли будет реализован.

"Ведь полноту ответственности за введение карантина несут первые лица государства, среди которых и президент, и премьер-министр, и весь состав правительства, – поясняет политолог. – И вряд ли хотя бы треть состава КСУ решится проголосовать за решение, которое признает действия политической верхушки страны неконституционными. Кроме того, недовольство судей ВСУ уменьшением их зарплат на период карантина может быть использовано против них самих. Ведь большинство украинцев во время пандемии вообще потеряли любые прибыли".

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