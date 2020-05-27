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Антикоррупционер Гриненко хочет убрать главу «Укравтодора", который не берет взятки, - журналист

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков просит правоохранителей разобраться с записями, на которых обсуждают его вероятную отставку

27 мая 2020, 16:17
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Антикоррупционер Гриненко хочет убрать главу «Укравтодора", который не берет взятки, - журналист

Правоохранительные органы должны немедленно отреагировать на записи, в которых обсуждают способы отправить в отставку главу "Укравтодора" Александра Кубракова, считает телеведущий и блоггер Сергей Иванов. Эта идея якобы принадлежит руководителю  ОО "Всеукраинская дорожная ассоциация" Артему Гриненко, пишет он на своей странице в Facebook.

Записи накануне опубликовал сам Кубраков. 

"На этих записях глава ОО "Всеукраинская дорожная ассоциация", которая сейчас переживает трудные времена в связи с "Большой стройкой",  рассказывает, как он с помощью информационных атак планирует убрать с должности Кубракова", - написал Иванов.

По словам телеведущего, этот разговор можно разобрать на цитаты. 

"Будем сбивать, пока не будет того, кто будет с нами работать". Или "Бери взятки. Взятки брали все главы "Укравтодора", но не выкидывали с рынка наши компании. Вот что он сделал". Это жесть, по-моему, на которую должно быть немедленная реакция правоохранительных органов", - подчеркнул телеведущий.

Также Иванов обратился к журналистам программы расследований "Бигус.Инфо", которые ранее сделали программу об "Укравтодоре". Он считает, что те встали на торону Гриненко и это играет не на их пользу. 

"Надеюсь, журналисты как-то прокомментируют это совпадение", - подчеркнул он.

На опубликованном видео записан разговор, на котором, по словам блогера, якобы Артем Гриненко говорит, что его задача "убрать Кубракова" с помощью информационных атак: "Мне нужно, чтобы ушел Кубраков, чтобы мы с моей компанией могли работать, а не то, что он сейчас устроил. Вот моя задача - как его убрать".

В разговоре между анонимным собеседником и похожим на Гриненко голосом, последний заявляет, что вместо Кубракова будто будет назначен глава Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский. Однако, его, мол, постигнет та же участь, что и предшественника.

"Придет Сиротинский - будем сбивать Сиротинского. Тарас посидит месяц-полтора и будет то же самое. Будем сбивать следующего, пока не будет того, который с нами будет работать", - говорит голос, похожий на Гриненко.

Глава "Укравтодора" заявил, что все эти записи передадут в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

"Меня атаковали лично, потому что "Укравтодор" не прогнулся перед правилами уголовного дорожного бизнеса", - отметил Кубраков.

Напомним, что ранее Гриненко работал помощником депутата из БПП Артура Герасимова, а после этого возглавил ГАК "Автомобильные дороги Украины".

"Комментарии" ранее рассказывали о масштабных проектах, которые "Укравтодор" планирует завершить до конца сезона. 


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Источник: https://www.facebook.com/applecrysis/videos/2586594454887690/?d=n
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