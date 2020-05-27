В Киеве заработал железнодорожный вокзал

Второй этап ослабления карантине в Украине ознаменовался запуском железнодорожного сообщения. Свою работу, соответственно, возобновил и столичный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В здании открыли для посетителей два зала для приобретения и возврата билетов. Центральный холл пока не работает, его обещают открыть с 1 июня.

Как отмечают очевидцы, людей на вокзале пока немного. Многие граждане пришли на вокзал для того, чтобы вернуть деньги за билеты, которые были куплены до объявления карантина в стране. За соблюдением карантинных ограничений и соблюдением социальной дистанции следит полиция.

Напомним, с 22 мая запустили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. С 25 мая – перевозки пассажиров в метро. А с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Затем с 15 июня предполагается принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом. При этом будут действовать обязательные требования безопасности: масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!