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В Киеве заработал железнодорожный вокзал

Для посетителей работают два зала касс Центрального вокзала в Киеве

27 мая 2020, 14:24
Автор:

Сергей Медведев

В Киеве заработал железнодорожный вокзал

Второй этап ослабления карантине в Украине ознаменовался запуском железнодорожного сообщения. Свою работу, соответственно, возобновил и столичный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В здании открыли для посетителей два зала для приобретения и возврата билетов. Центральный холл пока не работает, его обещают открыть с 1 июня.

Как отмечают очевидцы, людей на вокзале пока немного. Многие граждане пришли на вокзал для того, чтобы вернуть деньги за билеты, которые были куплены до объявления карантина в стране. За соблюдением карантинных ограничений и соблюдением социальной дистанции следит полиция.

Напомним, с 22 мая запустили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. С 25 мая – перевозки пассажиров в метро. А с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Затем с 15 июня предполагается принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом. При этом будут действовать обязательные требования безопасности: масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.


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Источник: https://strana.ua/news/269651-v-kieve-otkrylis-kassy-na-tsentralnom-zheleznodorozhnom-vokzale-.html
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