В Минобороны показали фото новых испытаний ракетного комплекса Нептун

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Сегодня на государственном испытательном
полигоне "Алибей" в Одесской области проходят испытания комплекса крылатых
ракет РК-360МЦ "Нептун". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны
Украины.
В сообщении указано, что каждая ракета оснащена головкой самонаведения со сверхвысокими углами обзора. Головки самонаведения также устойчивы к радиолокационным помехам противника, что очень важно во время прохождения систем радиолокационной борьбы корабля. К испытаниям привлечены авиация, корабли и катера ВМС ВС Украины.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что завершить испытания планируют до конца мая нынешнего года.
Ранее "Комментарии" писали, что в Практической гавани
Одессы состоялись тактико-специальные учения одного из подразделений
специального назначения ВМС ВСУ. Спецназовцы
ВМС тренировались осуществлять штурмовые и абордажные действия с целью
высадки на судно, которое было захвачено незаконными вооруженными
формированиями противника, учились ликвидировать боевиков и освобождать судно с
осады. В качестве захваченного корабля использовали учебное судно "Лесозаводск".
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