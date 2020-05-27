В Минобороны показали фото новых испытаний ракетного комплекса Нептун

Сегодня на государственном испытательном полигоне "Алибей" в Одесской области проходят испытания комплекса крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.



В сообщении указано, что каждая ракета оснащена головкой самонаведения со сверхвысокими углами обзора. Головки самонаведения также устойчивы к радиолокационным помехам противника, что очень важно во время прохождения систем радиолокационной борьбы корабля. К испытаниям привлечены авиация, корабли и катера ВМС ВС Украины.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что завершить испытания планируют до конца мая нынешнего года.

Ранее "Комментарии" писали, что в Практической гавани Одессы состоялись тактико-специальные учения одного из подразделений специального назначения ВМС ВСУ. Спецназовцы ВМС тренировались осуществлять штурмовые и абордажные действия с целью высадки на судно, которое было захвачено незаконными вооруженными формированиями противника, учились ликвидировать боевиков и освобождать судно с осады. В качестве захваченного корабля использовали учебное судно "Лесозаводск".

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