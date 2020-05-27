Укрзализныця изменила правила покупки билетов

ГП "Укрзализныця" будет продавать билеты на поезда за 90 дней до даты отправления. Об этом говорится в сообщении компании на странице в Facebook.



Нововведения вступят в силу с 1 июня нынешнего года. "Укразализныця" отмечает, что увеличение сроков продаж проездных документов с 45/60 дней до 90 дней должно позволить планировать заранее свои поездки. Кроме того, в компании полагают, что благодаря такому решению будет проще определить самые популярные среди пассажиров даты, а также можно будет назначать больше дополнительных поездов.

Напомним, из сегодняшнего дня украинцы могут приобрести пассажирские билеты на поезда "Укрзализныци" повышенного комфорта "Интерсити+" по пяти основным направлениям: Киев-Харьков, Киев-Одесса, Киев-Константиновка, Киев-Кривой Рог. Кроме того, компания сегодня назначила еще 9 дополнительных поездов, которые поедут 1 июня. Купить билеты в поездку можно уже сейчас, их уже продают на официальном сайте компании. А вскоре приобрести билеты можно будет и в железнодорожных кассах.

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