Укрзализныця запускает еще 12 поездов

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ГП "Укрзализныця" открыло продажи билетов еще на 12 поездов дальнего
сообщения и "Интерсити+", которые начнут курсировать с 1 июня 2020 года. Об
этом сообщает пресс-служба компании.
Так, стало известно о запуске поездов, которые будут курсировать по таким
маршрутам:
37/38 Киев – Запорожье;
738/737 Киев – Запорожье;
116/115 Киев – Бердянск;
136/135 Киев – Покровск;
76/75 Кривой Рог – Киев;
102/101 Киев – Херсон;
766/765 Киев – Херсон;
12/11 Киев – Новоалексеевка;
79/80 Днепр – Киев;
779/780 Сумы – Киев/Винница;
732/731 Киев – Запорожье;
734/733 Киев – Покровск.
В общей сложности, по состоянию на сегодняшний, уже назначены 26 поездов,
которые начнут курсировать в ближайший понедельник.
На данный момент билеты можно купить через официальный сайт компании, а также в железнодорожных кассах.
Напомним, "Укрзализныця" увеличила срок
продажи билетов на свои поезда – теперь проездной документ можно приобрести
за 90 дней до даты отправления. Отметим, ранее билеты можно было купить за 45
или 60 дней до отправления.
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