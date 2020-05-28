Укрзализныця запускает еще 12 поездов

ГП "Укрзализныця" открыло продажи билетов еще на 12 поездов дальнего сообщения и "Интерсити+", которые начнут курсировать с 1 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Так, стало известно о запуске поездов, которые будут курсировать по таким маршрутам:

37/38 Киев – Запорожье;

738/737 Киев – Запорожье;

116/115 Киев – Бердянск;

136/135 Киев – Покровск;

76/75 Кривой Рог – Киев;

102/101 Киев – Херсон;

766/765 Киев – Херсон;

12/11 Киев – Новоалексеевка;

79/80 Днепр – Киев;

779/780 Сумы – Киев/Винница;

732/731 Киев – Запорожье;

734/733 Киев – Покровск.

В общей сложности, по состоянию на сегодняшний, уже назначены 26 поездов, которые начнут курсировать в ближайший понедельник.

На данный момент билеты можно купить через официальный сайт компании, а также в железнодорожных кассах.

Напомним, "Укрзализныця" увеличила срок продажи билетов на свои поезда – теперь проездной документ можно приобрести за 90 дней до даты отправления. Отметим, ранее билеты можно было купить за 45 или 60 дней до отправления.

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