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Укрзализныця запускает еще 12 поездов

«Укрзализныця» уже объявила о запуске 26 поездов с начала июня

28 мая 2020, 02:00 comments594
Автор:

Татьяна Веремеева

Укрзализныця запускает еще 12 поездов

ГП "Укрзализныця" открыло продажи билетов еще на 12 поездов дальнего сообщения и "Интерсити+", которые начнут курсировать с 1 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, стало известно о запуске поездов, которые будут курсировать по таким маршрутам:

37/38  Киев – Запорожье;
738/737 Киев – Запорожье;
116/115 Киев – Бердянск;
136/135 Киев – Покровск;
76/75 Кривой Рог – Киев;
102/101 Киев – Херсон;
766/765 Киев – Херсон;
12/11 Киев – Новоалексеевка;
79/80 Днепр – Киев;
779/780 Сумы – Киев/Винница;
732/731 Киев – Запорожье;
734/733 Киев – Покровск.

В общей сложности, по состоянию на сегодняшний, уже назначены 26 поездов, которые начнут курсировать в ближайший понедельник.

На данный момент билеты можно купить через официальный сайт компании, а также в железнодорожных кассах.

Напомним, "Укрзализныця" увеличила срок продажи билетов на свои поезда – теперь проездной документ можно приобрести за 90 дней до даты отправления. Отметим, ранее билеты можно было купить за 45 или 60 дней до отправления.


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