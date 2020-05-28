Допрос Порошенко и парламент на карантине: новости, которые вы могли пропустить

Допрос Порошенко

Петра Порошенко снова вызывают на допрос в ГБР. В этот раз речь должна пойти о так называемых пленках Деркача. Допрос назначили на пятницу, 29 мая, на 12:00. Об этом Госбюро расследований сообщило на своей странице в Facebook. Пока 5-й президент в уголовном производстве - свидетель. А расследуют все как незаконную прослушку, которая могла навредить государственным интересам. Записи, на которых якобы Петр Порошенко и бывший вице-президент США обсуждают, в частности, условия, которые должна выполнить Украина для получения миллиарда долларов кредитных гарантий, опубликовал ранее нардеп Андрей Деркач. Он уверяет, что записи достались ему от журналистов-расследователей. И Порошенко и Байден назвали записи "сильно отредактированными".





Угрозы Трампа

Скандал между американским президентом и Twitter набирает обороты. Теперь Дональд Трамп угрожает закрыть соцсеть. Об этом он написал на своей личной странице. Ранее несколько публикаций там Twitter отметил специальным значком, как недостоверные. В частности, и твит о возможном вмешательстве в выборы. После этого президент сам обвинил соцсеть во вмешательстве, а затем перешел к угрозам. Мол, он как глава государства не может допустить в стране давления на свободу слова. Стоит заметить, что повлиять на работу соцсетей в США кране сложно. В отличии от радио и телеканалов, им не нужны специальные лицензии от государства, пишет "Голос Америки".





Парламент на карантине

Канадский парламент решил уйти на карантин, как минимум, до сентября. Все заседания, назначенные на лето, отменили из-за пандемии коронавируса. Собираться будут только комитеты, та и то по видеосвязи. Подобные нововведения поддержали, в том числе, некоторые оппозиционеры, сообщает канадское издание The Globe and Mail. Не поддержали парламентский карантин "Квебекский блок" и "Консервативная партия". Они заявили, что без регулярных заседаний не смогут полноценно представлять интересы своих избирателей. Напомним, что канадский парламент ушел на карантин еще в марте.





Всплеск африканской чумы свиней

Кроме коронавируса, Индия объявила войну еще одной инфекции. В стране будут бороться со всплеском африканской чумы свиней. Местные чиновники уже выдали распоряжение уничтожить тысячи животных, сообщает Journalist.today. Первые вспышки АЧС зафиксировали в стране еще в январе. Теперь же хотят уничтожить около 15 тысяч свиней, чтобы не допустить распространение инфекции далее. Фермеры обеспокоены тем, что если вспышку не удастся победить на начальном этапе, многие из них просто обанкротятся.





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