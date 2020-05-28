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В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине не будет новых случаев коронавируса

Окончание эпидемии коронавируса в Украине зависит от сезонности этой болезни, - Ляшко

28 мая 2020, 08:27 comments1724
Автор:

Виолетта Комаровская

В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине не будет новых случаев коронавируса

Новые случаи коронавируса перестанут фиксировать в Украине до 22 июня, предполагают в Минздраве. Об этом в эфире украинского телеканала ZIK рассказал главный санврач Украины. При этом Виктор Ляшко предупредил - это лишь предварительные прогнозы и есть вероятность, что к этой дате ситуация изменится.

Все будет зависеть от того, на сколько коронавирус является сезонной болезнью, говорит Ляшко. Если это действительно так, то с наступлением жары вспышка COVID-19 должна пойти на спад. Но поскольку вирус новый, спрогнозировать его поведение сложно. Пока же он напоминает по свои характеристикам грипп и ему подобные заболевания. 

"Мы видели эту сезонность. Но потом появилась Россия. Она показывает динамику, в то время как в Европе уже все идет на спад. Сначала должны показать снижение страны Европейского региона, затем Северная Америка, за ней Южная и Африка. Именно так циркулирует, например, грипп", - рассказал главный санитарный врач. 

По состоянию на среду, 27 мая, в Украине подтвердили почти 22 тысячи случаев инфицирования коронавирусом (21 905). Более трети пациентов к этому времени уже выздоровели. Умерли с начала вспышки 658 человек. 

В мире по состоянию на утро четверга, 28 мая, зафиксировали более 5 с половиной миллионов случаев COVID-19. Больше всего их в США (1 700 000), Бразилии (412 000) и России (370 000).

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, стоит ли делать прививки во время пандемии коронавируса. Ответ на этот вопрос дали в Минздраве. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=3uQvbPQYKps&feature=emb_title
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