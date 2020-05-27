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Вакцинация на карантине: в Минздраве объяснили, стоит ли делать прививки во время пандемии

Во время эпидемии коронавируса и карантина украинцы стали на 20-40% реже делать прививки детям и вакцинироваться сами

27 мая 2020, 07:59 comments518
Автор:

Виолетта Комаровская

Вакцинация на карантине: в Минздраве объяснили, стоит ли делать прививки во время пандемии

Во время карантина и эпидемии коронавируса украинцы стали реже вакцинироваться и делать прививки своим детям. Показатель упал на 20-40 процентов, говорит глава Минздрава Максим Степанов. На своей страничке в Facebook он объяснил, стоит ли во время пандемии делать плановые прививки.

Ответ на этот вопрос у министра здравоохранения однозначный - плановые прививки делать нужно. Прежде всего, речь о вакцинации детей. Карантин - это не повод, чтобы откладывать прививку на потом. Если нет противопоказаний и врач-педиатр это подтвердит, то и бояться нечего, утверждает Степанов. 

"Карантин не может быть поводом, чтобы какую-то прививку пропустить. Пример пандемии коронавируса только в очередной раз доказывает, на сколько важно защищать организм. Пока ничего лучше, чем вакцинация, в мире не изобрели", - написал министр. 

Максим Степанов обратился не только к родителям, но и к медицинским работникам. Считает, что их задаче сейчас - как можно доступнее объяснить, что даже во время карантина вакцинироваться можно и нужно. 

Ситуация, когда показатель вакцинации в Украине резко упал, опасна тем, говорит Степанов, что в украинцев не сформируется коллективный иммунитет к другим болезням и тогда Украину может ожидать еще одна эпидемия, не связанная с коронавирусом. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда не стоит делать прививку от дифтерии


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Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=699098187299846&id=207599239783079
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