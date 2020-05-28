В Киеве объяснили, почему и на когда перенесли открытие пляжного сезона

Пляжный сезон в Киеве не стартует 1 июня, несмотря на официальное разрешение от Киевской госадминистрации. Пляжи еще не готовы принимать отдыхающих. И это никак не связанно с коронавирусом, рассказал в интервью РБК-Украина главный санврач города Олег Рубан.

Прежде чем открыть киевские пляжи, нужно убедиться, что все они безопасны для отдыхающих, говорит Рубан. Сейчас спасатели и представители Госпотребслужбы проверяют пляжные зоны в столице. Всего таких к открытию сезона должны подготовить 14. На каждой необходимо проверить дно, очистить его от мусора, убрать сами пляжи и проверить качество питьевой воды в специальных фонтанчиках. Только если пляж будет соответствовать всем требованиям безопасности, он сможет получить санитарный паспорт. Если его нет, открывать зоны отдыха на берегу рек и озер не будут.

Процесс проверки пляжных зон в Киеве может затянуться на неделю, а то и все 10 дней.

"Наиболее вероятным есть тот вариант, что пляжи откроются до 10 июня", - говорит главный санитарный врач Киева.

Вскоре проверят и качество воды в реках и озерах, в частности, в Днепре. Но для этого нужно, чтобы водоемы немного прогрелись.

"Проводить исследование воды можно, когда она достигнет температуры 17-18 градусов. Нынче это где-то 13 или 14 градусов", - рассказал Рубан.

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