Падение цен на рынке электроэнергии может быть выгодно олигархам - Герус

Резкое падение цен на рынке электроэнергии может быть выгодно олигархам, которые таким образом хотят обогатиться. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель комитета ТЭК Верховной Рады, народный депутат Украины Андрей Герус. К манипуляциям может быть причастно государственное предприятие "Оператор рынка", предполагает нареп.

ГП "Оператор рынка" сейчас возглавляет Владимир Евдокимов. Он бывший член НКРЕКП. В свое время его задержали детективы НАБУ. Считают, что Евдокимов может быть причастен к внедрению формулы Роттердам+, из-за которой потребители электроэнергии получили убытки на сумму 18, 87 миллиардов гривен. Сейчас руководитель ГП "Оператор рынка" находится под следствием.

Андрей Герус и другие эксперты энергетических рынков не раз говорили о том, что основным бенефециаром формулы Роттердам+ является энергетический холдинг ДТЭК, который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Компании Ахметова являются одновременно и производителями электроэнергии и крупными потребителями. Именно крупным игрокам энергетического рынка сейчас может быть выгодным резкий обвал цен, считает Герус.

"С заявок на покупку на "рынке на сутки вперед" исчезло более 20 000 МВт-ч или около 30% рынка, и это обрушило цену. В понедельник- среду цена упала на 35% по сравнению с прошлой неделей. Судя по масштабности происходящего, такие действия могут быть совершены только крупнейшим участником рынка. Такой масштабный обвал цены на рынке является явной манипуляцией и злоупотреблением, чтобы нерыночным способом создать финансовые проблемы конкурентам. Уже в ближайшее время это, вероятно, будет использовано для новых медиа-атак, что власть довела отрасль до "глубокого энергетического кризиса", - написал Андрей Герус.

Также депутат официально обратился в Службу безопасности Украины и Антимонопольный комитет Украины, чтобы там разобрались с происходящим на рынке электроэнергии.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда в Украине вырастут цены на электроэнергию для населения.

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