kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9505.98

ETH/USD

222.16

LTC/USD

44.97

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Падение цен на рынке электроэнергии может быть выгодно олигархам - Герус
commentss НОВОСТИ Все новости

Падение цен на рынке электроэнергии может быть выгодно олигархам - Герус

На рынке электроэнергии происходят масштабные манипуляции, из-за которых цены обвалились на треть, - нардеп Андрей Герус

28 мая 2020, 12:01
Автор:

Комментарии

Падение цен на рынке электроэнергии может быть выгодно олигархам - Герус

Резкое падение цен на рынке электроэнергии может быть выгодно олигархам, которые таким образом хотят обогатиться. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель комитета ТЭК Верховной Рады, народный депутат Украины Андрей Герус. К манипуляциям может быть причастно государственное предприятие "Оператор рынка", предполагает нареп.

ГП "Оператор рынка" сейчас возглавляет Владимир Евдокимов. Он бывший член НКРЕКП. В свое время его задержали детективы НАБУ. Считают, что Евдокимов может быть причастен к внедрению формулы Роттердам+, из-за которой потребители электроэнергии получили убытки на сумму 18, 87 миллиардов гривен. Сейчас руководитель ГП "Оператор рынка" находится под следствием.  

Андрей Герус и другие эксперты энергетических рынков не раз говорили о том, что основным бенефециаром формулы Роттердам+ является энергетический холдинг ДТЭК, который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Компании Ахметова являются одновременно и производителями электроэнергии и крупными потребителями. Именно крупным игрокам энергетического рынка сейчас может быть выгодным резкий обвал цен, считает Герус.

"С заявок на покупку на "рынке на сутки вперед" исчезло более 20 000 МВт-ч или около 30% рынка, и это обрушило цену. В понедельник- среду цена упала на 35% по сравнению с прошлой неделей. Судя по масштабности происходящего, такие действия могут быть совершены только крупнейшим участником рынка. Такой масштабный обвал цены на рынке является явной манипуляцией и злоупотреблением, чтобы нерыночным способом создать финансовые проблемы конкурентам. Уже в ближайшее время это, вероятно, будет использовано для новых медиа-атак, что власть довела отрасль до "глубокого энергетического кризиса", - написал Андрей Герус.

Также депутат официально обратился в Службу безопасности Украины и Антимонопольный комитет Украины, чтобы там разобрались с происходящим на рынке электроэнергии.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда в Украине вырастут цены на электроэнергию для населения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/andriy.gerus/posts/10220795804178618
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!