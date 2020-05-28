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Как пандемия коронавируса отразится на мировом туризме: прогнозы ВТО

В ООН рассказали, чем туристы во всем мире могут заменить традиционный пляжный отдых и путешествия на самолете

28 мая 2020, 11:39
Автор:

Виолетта Комаровская

Как пандемия коронавируса отразится на мировом туризме: прогнозы ВТО

Пандемия коронавируса в мире негативно отразится на туристической сфере. Глобальный туризм в 2020 году может сократиться на 70 процентов. Такие прогнозы озвучил Зураб Пололикашвили, руководитель Всемирной туристической организации ООН. Об этом сообщает CNN. 

Еще в конце апреля в организации решили проверить, на сколько во время пандемии доступны для туристов различные популярные туристические маршруты и места. Таких насчитали 217 по всему миру. И абсолютно все из них оказались труднодоступными для путешественников. Самая главная проблема состоит в отсутствии транспортного сообщения и закрытых границах. 

Вместе с тем, такая ситуация может положительно отразиться на тех отраслях туризма, которые ранее были менее популярны. Речь идет о путешествиях, которые, скажем, не требуют авиаперелетов. 

"Этим летом многие будут выбирать маршруты, которые пролегают по суше, а не в воздухе. Например, вместо пляжного отдыха, люди предпочтут сельский туризм. Либо же это могут быть походы в горы. В этом также есть определенная польза", - говорит Пололикашвили. 

Мир будет ориентироваться на европейскую модель туризма, считает представитель ООН. Здесь традиционно хорошо развит туризм на суше и система здравоохранения способна справится с возможными рисками. 

Ранее о возобновлении туристического сезона уже этим летом заявили ряд стран. Среди них Грузия, Греция, Кипр, Испания, Австрия и Румыния. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Киеве открытие пляжного сезона перенесут, несмотря на разрешение властей открыть пляжи 1 июня. 


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Источник: https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-05-27-20-intl/index.html
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