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Возобновление железнодорожного сообщения в Украине: почему Укрзализныця запускает поезда не во все регионы

Регионы, которые еще не приняли решение о запуске поездов, должны сделать это 28-30 мая

28 мая 2020, 11:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Возобновление железнодорожного сообщения в Украине: почему Укрзализныця запускает поезда не во все регионы

ГП "Укрзализныця" по состоянию на утро 28 мая готова запустить 42 поезда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Глава ведомства также отметил, что количество поездов еще может быть увеличено.

По словам Криклия, решение о том, когда и какие рейсы могут открыться, принимают областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день решение по восстановлению сообщения есть в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили возобновление движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая.

Напомним, "Укрзализныця" увеличила срок продажи билетов на свои поезда – теперь проездной документ можно приобрести за 90 дней до даты отправления. Отметим, ранее билеты можно было купить за 45 или 60 дней до отправления.


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