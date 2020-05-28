Возобновление железнодорожного сообщения в Украине: почему Укрзализныця запускает поезда не во все регионы

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ГП "Укрзализныця" по состоянию на утро 28 мая готова запустить 42 поезда.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины
Владислав Криклий.
Глава ведомства также отметил, что количество поездов еще может быть
увеличено.
По словам Криклия, решение о том, когда и какие рейсы могут открыться, принимают областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день решение по восстановлению сообщения есть в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили возобновление движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая.
Напомним, "Укрзализныця" увеличила срок продажи
билетов на свои
поезда – теперь проездной документ можно приобрести за 90 дней до даты
отправления. Отметим, ранее билеты можно было купить за 45 или 60 дней до
отправления.
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