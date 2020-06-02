Погода в Украине: когда синоптики обещают лето

Синоптики не радуют Украину летними прогнозами. Погода 2 июня снова будет дождливой и облачной, а вот тепла ждать не стоит. Об этом свидетельствуют данные из официального сайта Украинского гидрометцентра.

Лето, похоже, серьезно решило задержаться и в Украину совсем не спешит. Уже второй день июня приносит с собой дожди и заставляет кутаться в теплую одежду.

Небольшая надежда на лето может появиться только у жителей украинского востока. Несмотря на дожди, воздух там все же прогреется до максимальных +21.

Выдохнуть после марафона дождей смогут немного жители Одесской и Николаевской областей. Там наконец-то будет солнечно. Но не слишком тепло. Максимум днем - это +18.

Еще холоднее, чем в первый летний день, станет на Западе Украины. Ночью температура, и вовсе, упадет до +6. А вот днем лучше не забыть взять с собой теплые вещи. Максимально воздух может прогреться до 13 градусов, та и то не везде. Зонтик, кстати, тоже лучше не оставлять дома.

В центральных и северных регионах погода будет мало отличаться от предыдущего дня. Стоит рассчитывать в среднем на 16-18 градусов. Ну и уже по традиции - дождь.





И все же потепление уже не за горами. К концу недели, обещают синоптики, украинцы смогут наконец-то ощутить первое летнее тепло.

Ранее изобилия дождей не выдержала столица. Фото и видео "киевского потопа" публиковали "Комментарии". Оцените и вы.

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