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Табу на въезд в Крым до 2054 года: федералы не пустили украинца на похороны отца

Правозащитники убеждены, что действия ФСБ нарушают статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод

сегодня, 11:30
Автор:

• Елена Волкова

Вчера на границе с оккупированный Крымом произошел неприятный инцидент. Украинца, который ехал на похороны к отцу, не пустили на полуостров сотрудники российской ФСБ. Федералы не просто завернули мужчину домой, но и ограничили ему въезд в Россию, в том числе и захваченный Крым, на ближайшие 34 года.

Как рассказали в "Крымской правозащитной группе", сотрудники ФСБ в одном из пропускных пунктов вручили украинцу, который хотел попрощаться с отцом, документ с запретом въезжать на "российские территории" до 1 февраля 2054 года. Стражи границы аргументировали запрет тем, что это якобы "необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения".

Крымские правозащитники убеждены: такие действия нарушают права человека. В частности, о свободе передвижения - ст. 2 Протокола №4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и ст. 8 самой Конвенции — "Право на уважение частной и семейной жизни".

Ранее мы сообщали о том, что Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

Источник: https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2483836175235342/?type=3&theater
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