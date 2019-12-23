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Стали известны главные проблемы иностранцев в Украине

Дубилет назвал сложности, с которыми иностранцы сталкиваются в нашей стране

сегодня, 12:23
Автор:

• Наталья Шевченко

В правительстве провели исследование и выявили главные проблемы, с которыми сталкиваются иностранцы в Украине.  Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

По его словам, одной из основных проблем является нахождение в стране больше, чем 90 дней. Второй проблемой чиновник назвал получение разрешения на работу, учебу, а третьей - очные визиты в государственные органы.

“Под номером 4 - счета в украинских банках, которые сложно открывать иностранцам. Часто банки предпочитают с этим вообще не связываться”, - отметил политик.

Как сообщало издание "Комментарии", иностранцы смогут стать владельцами государственных предприятий, подлежащих приватизации.  Отмечалось, что резиденты стран, на которых распространены санкции Запада, взять участие в конкурсе на покупку активов не смогут.

Источник: https://comments.ua/
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