Стали известны главные проблемы иностранцев в Украине

В правительстве провели исследование и выявили главные проблемы, с которыми сталкиваются иностранцы в Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

По его словам, одной из основных проблем является нахождение в стране больше, чем 90 дней. Второй проблемой чиновник назвал получение разрешения на работу, учебу, а третьей - очные визиты в государственные органы.

“Под номером 4 - счета в украинских банках, которые сложно открывать иностранцам. Часто банки предпочитают с этим вообще не связываться”, - отметил политик.

Как сообщало издание "Комментарии", иностранцы смогут стать владельцами государственных предприятий, подлежащих приватизации. Отмечалось, что резиденты стран, на которых распространены санкции Запада, взять участие в конкурсе на покупку активов не смогут.